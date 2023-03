Kein gültiger Führerschein Betrunkene Frauen begehen Unfallflucht und prügeln sich

Am Mittwochmorgen haben Polizisten nach einem Zeugenhinweis im Farnweg in Siegburg zwei Frauen mit blutverschmierten Gesichtern in einem beschädigten VW Polo aufgefunden, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Frauen seien am Abend zuvor gegen ein Verkehrsschild gefahren und vom Unfallort geflüchtet. Das berichtete die 22-jährige Fahrerin später den Beamten.