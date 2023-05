Kleiderdiebstahl in Siegburg Frauen nutzen Kinderwagen als Versteck für Diebesgut

In Siegburg haben am Dienstagabend drei Frauen versucht, Kleidung zu stehlen, indem sie diese in einem Kinderwagen versteckten. Die drei Frauen sollen das Geschäft am Markt gegen 19 Uhr mit dem Kinderwagen betreten haben, teilte die Polizei Siegburg mit. Als sie das Geschäft dann verließen, löste der Alarm aus, den die Frauen aber zu ignorieren schienen.