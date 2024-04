Parken in Siegburg Ehemalige Kaufhof-Garage soll Platz für Dauerparker schaffen

Siegburg · Das Kaufhof-Parkhaus ist nach wie vor geschlossen, ebenso ist der Parkplatz am Haufeld nicht mehr für jeden offen. In den sozialen Medien stöhnen vor allem diejenigen, die in Siegburg arbeiten, darüber, dass sie morgens nicht wissen, wohin mit ihrem Auto. Aber die Stadt will Abhilfe schaffen.

12.04.2024 , 05:00 Uhr

Ab Mai ist das Parkhaus am ehemaligen Kaufhof wieder offen – nicht nur, weil die Schranke abgebaut wird. Foto: Paul KIeras

Von Paul Kieras