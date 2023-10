Streit um Rechnung in Siegburg Gericht sieht keine räuberische Erpressung

Es handele sich wohl eher um einen zivilrechtlichen Streit als um ein Verbrechen, befanden sowohl Gericht als auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft nach der Beweisaufnahme in der Verhandlung gegen einen Sankt Augustiner. Das Verfahren wurde letztendlich gegen die Auflage einer Schadenswiedergutmachung in Höhe von 200 Euro an die Geschädigte eingestellt. Der 31-Jährige musste sich wegen räuberischer Erpressung vor dem Schöffengericht am Siegburger Amtsgericht unter Vorsitz von Richter Alexander Bluhm verantworten. Er soll in einer Wohnung in Siegburg Kaldauen Handwerkerarbeiten durchgeführt haben, für die ein Arbeitslohn von 200 Euro plus Materialkosten vereinbart worden sein soll. Obwohl die Arbeiten im April 2023 noch nicht fertiggestellt gewesen sein sollen, soll er von der Auftraggeberin 700 Euro ohne Rechnung gefordert und diese, als sie sich weigerte, an beiden Armen gepackt und kräftig mit dem Rücken an die Küchentür gedrückt haben. Die Auftraggeberin sei davon eingeschüchtert gewesen und habe ihm den geforderten Betrag von 700 Euro übergeben.