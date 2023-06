Talentschule in Siegburg Gesamtschüler üben Theaterstück in Rekordzeit

Siegburg · Viel Zeit war nicht und bleibt auch nicht mehr: Die Klasse 7b der Gesamtschule am Michaelsberg in Siegburg führt ein Fantasy-Theaterstück auf. Die Kulissen dafür haben die Schüler selber entworfen. Die Handlung des Stücks hangelt sich an den Kulissen entlang. Der Siegburger Künstler Volker Bremer studiert das Stück mit den Kindern ein.

07.06.2023, 05:00 Uhr

Volker Bremer, Suri Sawatzky und Nele Lindeman(v. l .n. r) stehen vor der Museumskulisse. Foto: Maike Velden

Von Maike Velden

Eine NASA-Raumstation, ein Ägyptisches Museum, eine Pirateninsel – das sind nur drei der sieben verschiedenen Kulissen, vor denen die 7b der Gesamtschule am Michaelsberg ihr Fantasy-Theaterstück aufführen wird. Und das in einer enorm kurzen Zeit, denn ursprünglich war es gar nicht angedacht, ein Stück aufzuführen.