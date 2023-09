Ersatzverkehr ab Ende September Keine Bahnen auf Linie 66 zwischen Siegburg und Hangelar

Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Bahnübergänge in der Husarenstraße in Sankt Augustin und in der Südstraße in Siegburg werden die Bahnen der Linie 66 ab Samstag, 30. September, um circa 4 Uhr morgens, bis Sonntag, 15. Oktober, den Streckenabschnitt zwischen Hangelar Ost und Siegburg Bahnhof nicht befahren. Das melden die Stadtwerke Bonn (SWB) am Montagmorgen. Im betroffenen Zeitraum wird ein Bahnersatzverkehr mit Bussen (BE66) eingerichtet.