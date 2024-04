Betreutes Wohnen in Siegburg Alte Hauptschule im Haufeld weicht Wohnungen

Die aktuellen Nutzer der Hauptschule stehen durch den Abriss nicht auf der Straße, darüber informiert die Stadt im Mai im Stadtrat. Demnach zieht das „Kinderhaus Murkel III“ in die Räume der Kita „Schatzinsel“ an der Wilhelmstraße, die im neuen Jahr in einem Neubau mit der Kita „Wirbelwind“ an der Alleestraße zusammengelegt wird. Und auch für die Vereine gibt es eine Lösung: Sie ziehen vom Haufeld größtenteils weiter an die Ringstraße in das Gebäude, in dem noch die Verwaltung der Volkshochschule Rhein-Sieg sitzt. Die wiederum ist künftig ein paar Meter die Straße hinunter im VHS-Studienhaus untergebracht, teilt die Stadt mit.