B56 bei Siegburg Schwertransporter strandet über Nacht an Bushaltestelle

Siegburg · Ein etwa 30 Meter langer Sattelzug ist in der Nacht zu Dienstag auf der B56 in Siegburg-Heide liegen geblieben. Am Morgen kam es zu Einschränkungen im Verkehr.

09.04.2024 , 10:31 Uhr

In Siegburg kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer folgenschweren Panne. Foto: Christof Schmoll





Von Christof Schmoll