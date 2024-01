Bankmitarbeiter, Teppichreiniger, Liebesbetrug Betrüger ergaunern sich fünfstellige Summe

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag, 18. Januar, einen 86-jährigen Siegburger um eine hohe vierstellige Summe betrogen. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte gegen 16 Uhr an der Haustür des Seniors in der Seligenthaler Straße in Siegburg geklingelt. Er gab an, dass der 86-Jährige vor Jahren mehrere Teppiche bei seinem Onkel gekauft hätte. Da die Teppiche gereinigt werden müssten, wies er den Senior an, eine „hohe, vierstellige Summe“ in Vorkasse zu zahlen.