Unterstützung für ältere Menschen Wie ein Seniorenhelfer von der Hilfe für andere selber profitiert

Ein Händedruck, ein freundliches „Bis nächste Woche“, dann verlässt Hartmut Braun aus Siegburg das Ehepaar Renate und Bernd W. wieder, nachdem er mit dem Ehemann zuvor zwei Stunden in einem Park in Sankt Augustin spazieren war. Der ist auf den Rollator angewiesen, hochgradig dement und nicht mehr in der Lage, selbstständig etwas zu entscheiden und sich alleine zurechtzufinden. Jeden Schritt muss Braun vorgeben. Renate W. freut sich über die Hilfe von Braun, denn in den zwei Stunden „kann ich etwas anderes erledigen“, sagt sie. Ihr Mann muss sich seit einer Herzoperation regelmäßig bewegen, sie selbst kann ihn nicht begleiten, weil sie Rückenprobleme hat.