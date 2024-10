„Siegburg hilft“ ist in Not „Wenn nichts geschieht, müssen wir Ende des Monats schließen“

Was auf Facebook als sporadisches Projekt für Obdachlose begann, entwickelte sich zu einer vielseitigen Hilfsorganisation in Siegburg. In der Begegnungsstätte im Riemberger Hof finden seit dem Einzug der Helfer im September vergangenen Jahres zahlreiche Veranstaltungen statt, die an vielen Tagen im Monat buntes Treiben und Hilfe für Menschen in verschiedenen Lebenssituationen möglich machen. Nach rund einem Jahr und stetig wachsender Nachfrage muss die Organisation nun um den Verbleib ihres Herzensprojekts in Siegburg-Wolsdorf bangen. Die Miete für die Begegnungsstätte zu sichern, sei zu einer Herausforderung geworden. „Es ist so schade, da unsere Veranstaltungen gut angenommen werden. Es ist jedes Mal richtig voll“, sagt Holtmann. Dass das Geld nicht reichen könnte, damit habe sie nicht gerechnet. Holtmann hat bereits mit Bürgermeister Stefan Rosemann gesprochen, der habe zugesagt, bei der Sponsorensuche zu helfen. Gespräche mit dem Vermieter des Riemberger Hofs stehen außerdem an.