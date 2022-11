Im Einsatz für Bedürftige : Die Unterstützung für „Siegburg hilft“ wächst stetig

Schüler spenden für Bedürftige: Astrid Lachstädter (vorne v.l.), Angela Holtmann, Sophie und Nina sowie Christian Braukmann (hinten) und Patrizia Beck am Food Truck von „Siegburg hilft“. Foto: Paul Kieras

Siegburg Der Verein „Siegburg hilft“ setzt sich auf verschiedenen Ebenen für Obdachlose und Bedürftige ein. Jetzt erhielt er dabei Unterstützung von Schülern Sankt Augustiner Rhein-Sieg-Gymnasiums.



Vor drei Jahren entschloss sich Angela Holtmann, Obdachlosen und anderen Menschen in Not zu helfen, sucht über die sozialen Medien nach Unterstützern und fand schnell Gleichgesinnte. Mittlerweile ist aus dem lockeren Verbund „Siegburg hilft“ ein Verein geworden, der sich mit zehn aktiven Helfern für Bedürftige einsetzt. „Wir freuen uns darüber, dass wir immer noch großen Zuspruch erleben und die Zahl der Spender stetig wächst“, sagt Angela Holtmann. Zu denen gehört auch die Klasse 5b des Rhein-Sieg-Gymnasiums Sankt Augustin, die für den Verein zwölf große Einkaufstaschen, prall gefüllt mit haltbaren Lebensmitteln, gesammelt hat. Die überbrachten am Sankt-Martins-Tag die beiden zehnjährigen Schülerinnen Sophie und Nina mit ihrer Lehrerin Astrid Lachstädter und Ninas Vater Christian Braukmann, stellvertretend für die insgesamt 30 Kinder.

Seine Tochter habe bei jedem Einkauf der Familie darum gebeten, auch etwas für „Siegburg hilft“ mitzunehmen, erzählt Christian Braukmann. Dort hilft das Mädchen, wie der Vater auch, ab und zu mit. „Daraufhin habe ich meiner Tochter vorgeschlagen, ihre Mitschüler ebenfalls um Spenden zu bitten“, so Braukmann. Lehrerin Astrid Lachstädter konnte er für seine Idee sofort gewinnen. „Ich habe das dann an einem Elternabend mit den Eltern besprochen und durchweg Zuspruch erfahren“, so die Pädagogin. Außerdem hat sie die Aktion im Kollegium vorgestellt, um auch andere Klassen für eine solche Spendensammlung zu begeistern.

„Siegburg hilft“ versorgt nicht nur Bedürftige mit Lebensmitteln, sondern kümmert sich auch erfolgreich darum, dass Obdachlose wieder ein Dach über dem Kopf bekommen, begleitet sie unter anderem bei Behördengängen oder Arztbesuchen. Neuerdings verfügt der Verein sogar über einen sogenannten Wärmebus – ein ehemaliges Polizeifahrzeug aus Bayern, das dem Verein gespendet wurde. „Damit fahren wir zu bekannten Plätzen, wo Obdachlose sich aufhalten“, erklärt Holtmann. In dem Bus, der außerdem als Büro dient, können sich Männer und Frauen, die auf der Straße leben, aufwärmen.

„Wir machen so viel nebenbei, dass wir unseren Foodtruck nur noch einmal in der Woche öffnen können“, bedauert Holtmann mit Blick auf die Essensausgaben, die ihr Verein vorher zwei Mal in der Woche auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses an der Frankfurter Straße geboten hat. Bei der Verteilung von Lebensmitteln, Kleidung und anderen nützlichen Dingen habe sie in der letzten Zeit allerdings auch einiges „Unschönes“ erleben müssen. „Da kamen Leute vorbei, die nicht danach aussahen, als ob sie bedürftig seien, und auch noch frech und unverschämt auftraten“, berichtet sie.

Jeder, der in Not ist, wird versorgt

Um Missbrauch zu unterbinden, lassen sich Holtmann und ihre Mitstreiter deswegen nun von unbekannten Besuchern Einkommensnachweise oder Bescheide über Zuwendungen der Bundesagentur für Arbeit vorgelegen. Mit Erfolg. Diejenigen, die im Verdacht standen, nicht in Not zu sein, sind seitdem nicht wieder aufgetaucht. Warum Menschen sich so verhalten, weiß Holtmann nicht. Ihre Vermutung: „Vielleicht liegt es daran, dass sich in unserer Gesellschaft der Egoismus immer weiter ausbreitet.“ In diesem Zusammenhang betont sie, dass jeder der in Not ist, von ihnen versorgt werde. Egal, wo er herkomme. Und sie appelliert an alle, denen es gut geht, für Bedürftige zu spenden.