Meisterschaft im Rhein Sieg Forum Plötzlich wird Siegburg zum Hotspot der Hip-Hop-Szene

In insgesamt 20 verschiedenen Disziplinen, in denen das Starterfeld nach Größen- und Altersklassen getrennt ist, wurden die Sieger ermittelt, Pokale an die jeweils drei Bestplatzierten überreicht. Die jüngsten Teilnehmer in der Kids-Klasse waren gerade einmal neun Jahre alt, die ältesten bei den Ü30ern bereits Mitte 40. Jede der teilnehmenden Crews hatte sich zuvor im Mai oder Juni bei einer der vier Regionalmeisterschaften in Nord, Süd, Ost oder West qualifiziert und damit bereits bewiesen, zu den besten Teams Deutschland zu gehören.