Urteil in Siegburg Hohe Geldstrafe für Angriff auf Polizisten

Laut Anklage hatte er im Mai dieses Jahres unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug geführt und war damit vor eine Mauer gefahren, wodurch ein Schaden von rund 9000 an dem Wagen entstand. Der Angeklagte gab an, sich nicht daran erinnern zu können, am Steuer gesessen zu haben. Zur Tatzeit wies er einen Blutalkoholpegel von 1,53 Promille auf. Zusammen mit einer weiteren Person war er an dem Abend ebenso bei seinem Vater eingeladen, wie die Halterin des Unfallfahrzeugs.