Abriss des früheren Duve-Möbelhauses Siegburg holt die Autos aus der Fußgängerzone

Die weißen Planen, die das frühere Duve-Möbelhaus an der Siegburger Burggasse seit Anfang des Jahres verhüllt haben, sind schon vor ein paar Wochen gefallen. Unter ihrem Schutz war es im Inneren von verbauten Schadstoffen befreit worden. Seit Montag ist nun ein Abrissbagger in der Innenstadt im Einsatz, um das seit Jahren leer stehende Gebäude niederzulegen. Auf dem frei gewordenen Areal entsteht eine neue Verbindung zwischen Ringstraße und Burggasse: Ein Steg, der den dort gelegenen Stadtgraben überspannt, so den letzten Autoverkehr aus der Fußgängerzone holt und zugleich das Gelände rund um den Steg für alle zugänglich macht.