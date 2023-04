Vermutlich illegales Autorennen Autofahrer rasen mit mehr als Tempo 100 durch Siegburg

Zwei Männer aus Bonn und Köln haben sich am Mittwochabend offenbar ein Autorennen durch Siegburg geliefert. Zwei Polizisten in Zivil sahen am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr auf der Wilhelmstraße zwei Fahrzeuge mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit. Wie die Polizei mitteilt, waren der Audi und der Tesla in Richtung Luisenstraße unterwegs, als die Beamten zur Verfolgung der beiden Fahrzeuge ansetzten.