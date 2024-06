Einzelhandel in der Innenstadt Diese Geschäfte und Lokale haben in Siegburg neu eröffnet

Mit Leerständen in der Innenstadt haben viele Kommunen zu kämpfen. In Siegburg stellt die geschlossene Galeria-Filiale die die Stadt vor große Herausforderungen. Dennoch blickt Sissis Vassiliadis, Vorsitzender des Verkehrsvereins, positiv in die Zukunft: „Siegburg ist immer noch attraktiv für Geschäfte“, sagt er. Besonders bei großen Projekten wie dem Kaiser Carré gelte es aber, geduldig zu sein. Derweil haben einige kleinere Läden in den vergangenen Wochen ihre Türen geöffnet. Wir geben einen Überblick: