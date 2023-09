Siegburger Innenstadt Für Wohnungen im Kaiser Carré gibt es schon eine Warteliste

Zwei Ankermieter, AOK und Aldi, haben bereits Verträge abgeschlossen und werden Mitte 2024 einziehen. Weitere Gewerbebetriebe werden noch gesucht. Die Vermarktung der 69 Wohnungen habe dagegen noch nicht begonnen, wie Franz-Dieter Wirtz vom Immobilienmanagement der KSK erklärt. „Wir haben aber schon 170 Interessenten, die wir auf einer Warteliste führen“, so Wirtz. Ob diese auch später noch an einer der Wohnungen mit Flächen zwischen 47 und 134 Quadratmetern interessiert seien, bleibe abzuwarten. Der Bezug der Wohnungen soll Wirtz zufolge zum 1. November 2024 stattfinden. Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, der Nachbarschaft sowie der am Bau beteiligten Unternehmen feierten im Innenhof das Richtfest. Sie verfolgten den Richtspruch von Zimmermann Jörg Fritz und das Emporziehen des Richtkranzes, der am Ausleger des Krans weithin sichtbar über dem Gebäudekomplex schwebte.