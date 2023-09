Siegburger Richter lehnt Bewährungsstrafe ab Jobcenter-Betrüger muss für 15 Monate in Haft

Die nun verhandelte Tat beging der Angeklagte während der Bewährungszeit. Wie er „jemals wieder auf einen grünen Zweig kommen“ wolle, fragte ihn Wilbrand und wollte wissen, ob der Neunkirchener psychiatrische Hilfe in Anspruch nehme. Auf Anraten seiner Schwester, die Psychologin sei, hätte er die Hilfe eines gesetzlichen Betreuers in Erwägung gezogen. „Das habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil ich mich nicht einschränken wollte“, so der Angeklagte.