Ermittlungen in Siegburg Jugendliche beschuldigen sich nach Schlägerei gegenseitig

Rund anderthalb Stunden später meldete sich auf der Polizeiwache in Siegburg dann ein 17-Jähriger in Begleitung seines Vaters und eines Freundes. Der 17-Jährige gab an, dass er sich zusammen mit einem Freund an einem Schnellrestaurant am Europaplatz aufgehalten habe. Kurz darauf sei ein 16-Jähriger aus Sankt Augustin zu ihnen gekommen, den der 17-Jährige flüchtig kennt. Die beiden Jugendlichen seien zunächst in einen verbalen Streit geraten und zum Leinpfad gegangen. Dort habe der 16-Jährige mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf des 17-Jährigen eingeschlagen. Dabei wurde der 17-Jährige leicht verletzt.