Vorfall in Siegburg Jugendliche werfen Feuerwerkskörper in Grundschule

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr sollen vier bislang unbekannte Jugendliche im Alter von etwa zwölf bis 13 Jahren Feuerwerkskörper in eine Turnhalle einer Grundschule in Siegburg geworfen haben. Nach Angaben der Polizei am Donnerstag habe sich zur Zeit des Vorfalls eine Tanzgruppe in der Halle befunden. Die Jugendlichen warfen die Feuerwerkskörper durch ein auf Kipp stehendes Fenster.