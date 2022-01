Schüsse auf Bushaltestelle in Siegburg : 13-Jähriger schießt mit Softair-Waffe auf Mann

Symbolbild. Foto: Benjamin Westhoff

Siegburg Die Polizei ermittelt gegen einen 13-Jährigen und seinen Vater. Der Jugendliche soll mit einer Softair-Waffe an einer Bushaltestelle in Siegburg auf einen dort wartenden Mann geschossen haben.



Aus seinem Fenster heraus soll ein 13 Jahre alter Schüler in Siegburg mit einer Softair-Waffe auf ein Buswartehäuschen geschossen haben. Wie die Polizei am Montag berichtete, wartete am Sonntagabend ein 51-jähriger Siegburger an der Bushaltestelle an der Zeithstraße, als er plötzlich einen Schuss hörte. Ein Verkehrszeichen in der Nähe wurde zunächst von einem Projektil getroffen.

Der 51-Jährige rief die Polizei und brachte sich in Sicherheit. Kurz darauf seien dann mehrere Projektile an der Stelle eingeschlagen, an der er zuvor gesessen hatte. Auch konnte er sehen, dass die Schüsse aus dem gegenüberliegenden Haus abgefeuert wurden.

Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort anrückte, konnte die Wohnung des Schützen und den Schützen selbst schnell identifizieren: Es handelte sich um einen 13-Jährigen, der mit einer Softair-Waffe und Kunststoffmunition auf das Wartehäuschen geschossen hatte. Waffe und Munition wurden sichergestellt, gegen den Schüler wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Auch gegen den in der Wohnung anwesenden Vater wurden Ermittlungen eingeleitet, da er dem Jungen laut Polizei den Zugriff auf die Softair-Waffe erlaubt habe. „Die benutzte Waffe war mit einem `F im Fünfeck´ gekennzeichnet, was einen freien Erwerb ab 18 Jahren erlaubt. Das Schießen außerhalb von privatem Besitztum oder Schießanlagen ist nicht gestattet“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.