Jugend-Medien-Akademie im Rhein-Sieg-Kreis : Jugendwerk möchte Jugendliche fit für Medien machen

Siegburg Das Evangelische Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn startet mit seiner Jugend-Medien-Akademie. Deren Herzstück ist die Jugendredaktion „Youmedia“.

Evangelisches Jugendwerk rückt die Sorgen von Jugendlichen in den Fokus : Viele sind psychisch und wirtschaftlich am Ende Das Evangelische Jugendwerk zeigt auf, was der Lockdown mit jungen Menschen macht. Mit verschiedenen Aktionen möchte es Jugendlichen Raum für ihre Sorgen und zudem Lösungen bieten.

Qualifikation innerhalb eines Jahres

Das „Youmedia“-Angebot richte sich an Jugendliche aus ganz verschiedenen sozialen Milieus, sagt Charlotte Dückers, stellvertretende Leiterin des Jugendwerks. Sie hofft, so unter anderem sozial benachteiligte Jugendliche für das Projekt gewinnen zu können. „Sie haben auch etwas zu sagen“, so Dückers. Auf die „bunte Mischung des Teams“ setzt ebenso der Medienpädagoge Matthias Schaar, der die Jugend-Medien-Akademie leitet: „Die Talente sollten sich ergänzen.“

Am Anfang der Jugendredaktion stehen neun kostenlose Workshops an Wochenenden, in denen die Jungredakteure geschult werden. Zu anschließenden Redaktionskonferenzen kommen sie online, aber regelmäßig auch im Tonstudio und auf der Bühne des Kulturcafés in Siegburg zusammen. „Unser Anliegen ist es, den Jugendlichen eine Stimme in der Öffentlichkeit zu geben und sie zu selbstbewusstem, professionellem Auftreten in den Medien zu befähigen“, erklärt Matthias Schaar.