Trunkenheitsfahrt in Siegburg : Betrunkener Autofahrer wehrt sich gegen Polizeikontrolle

Siegburg Am frühen Donnerstag ist ein betrunkener Autofahrer in Siegburg-Kaldauen von einem Zeugen beobachtet worden. Als die Polizei eintraf, beleidigte er die Beamten und setzte sich zur Wehr.

In der Nacht zu Donnerstag wurde ein offensichtlich betrunkener Autofahrer gegen 1 Uhr in einem Wohngebiet in Siegburg-Kaldauen von einem Zeugen beobachtet. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete der Zeuge, wie der 46-jährige Mann zu schnell durch das Wohngebiet fuhr und anschließend „erhebliche Probleme dabei hatte, ordnungsgemäß einzuparken“.

Danach stieg er torkelnd mit einer Flasche Wein in der Hand aus und ging in seine Wohnung. Die alarmierte Polizei sah in seinem Wagen mehrere leere Vodka-Mixgetränkedosen im Fußraum liegen. Als die Polizisten den 46-Jährigen in seiner Wohnung konfrontierten, beleidigte er sie massiv, verweigerte einen Alkoholtest und drohte mit einem Anwalt.