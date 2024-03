Kind angefahren Elfjähriger wird bei Unfall in Siegburg schwer verletzt

Am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr wurde ein elfjähriger Junge bei einem Unfall auf der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, erfasste eine 68-Jährige mit ihrem Auto den Jungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Elfjährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.