Feuer in Kaldauen : Siegburger Feuerwehr wegen Wohnungsbrand im Großeinsatz

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Siegburg-Kaldauen ausgerückt. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In einem Wohnhaus in Siegburg-Kaldauen ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, der Bereich ist abgesperrt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Hertel

Großeinsatz für die Feuerwehr in Siegburg: In einem Wohnhaus im Stadtteil Kaldauen ist am Montagmittag gegen 12.20 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Wehrleute gehen unter anderem mit einer Drehleiter gegen das Feuer vor, der Bereich an der Ecke Buchenweg/Akazienweg nahe der Hauptstraße ist abgesperrt.