Baumaßnahmen in Siegburg : So soll das Kaldauer Zentrum wiederbelebt werden

Siegburg Politik und Verwaltung machen sich Gedanken um die Zukunft des Siegburger Stadtteils Kaldauen. Dort befürchten die Fraktionen einen Verfall des Lebens in der Innenstadt.

Die Zukunft des Siegburger Stadtteils Kaldauen liegt allen am Herzen. Dass in dessen Zentrum mehr als eine reine Wohnbebauung entstehen soll, darin sind sich Politik und Verwaltung einig. Wie berichtet, hatte die CDU ihren Sorgen unlängst in der Forderung nach einem „Masterplan Kaldauen“ Ausdruck verliehen. Den wird es nun doch nicht geben. Im Planungsausschuss zogen die Christdemokraten ihren Antrag zurück – dass Bürgermeister Stefan Rosemann ihnen zusicherte, dass die Verwaltung die Entwicklungen in Kaldauen im Blick hat und bereits Gespräche führt, reichte ihnen aus.