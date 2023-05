Autos landen in Hecke Vier Verletzte bei Unfall in Siegburg-Kaldauen

Zwischen den beiden Wagen fuhr nach Angaben der Polizei ein Mann in einem Transporter. Der VW Golf wollte den Transporter vor der Einmündung zum Erlenweg überholen, teilte die Polizei mit. Dafür soll er versucht haben, links an einer Querungshilfe vorbei zu fahren. Der vor dem Transporter fahrende BMW wollte zur selben Zeit in den Erlenweg abbiegen, wobei es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge landeten in einer anliegenden Hecke.