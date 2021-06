Stadt erstattet Elternbeiträge : Siegburg kann weiter wirtschaften

Siegburg Haushaltslage der Kreisstadt hat sich wieder entspannt. Der Kämmerer listet Verbesserungen und Verschlechterungen auf, unter dem Strich bleibt ein leichtes Plus. Gute Nachrichten gibt es für Eltern.

Die Botschaft, die der Siegburger Kämmerer Andreas Mast am Donnerstagabend mit in den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss gebracht hat, fiel positiver aus als erwartet: „Wir liegen im Plan und können im Moment ganz normal weiter wirtschaften.“ Vor einem Monat noch hatte das anders ausgesehen. Unerwartete Gewerbesteuerrückzahlungen wirkten sich zusammen mit Forderungen der Versorgungskasse so negativ auf den Haushalt aus, dass Bürgermeister Stefan Rosemann die Politik darüber informierte und eine Liste mit möglichen Einsparpotentialen zusammenstellen ließ. Aber über die musste die Politik nun gar nicht mehr beraten.