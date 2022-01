Karneval und Corona : Siegburger Jecken sagen alle Karnevalszüge ab

Auch in Siegburg gibt es in dieser Session erneut keine Karnevalszüge. Foto: Paul Kieras

Siegburg Die Gesellschaften des Siegburger Karnevalskomitees haben sich entschieden, nach den Sitzungen auch alle Karnevalszüge in der Kreisstadt abzusagen. Der Komitee-Präsident übt weiter Kritik an der Landesregierung.

Ein wenig Hoffnung hatten die Siegburger Karnevalisten bis zuletzt, dass sie zumindest den Straßenkarneval in dieser Session wieder ein wenig feiern könnten. Deswegen hatten sie sich nach der Absage der Prinzenproklamation und aller größeren Sitzungen mit einer abschließenden Entscheidung zu den Zügen zunächst Zeit gelassen. Die ist nun aber am Donnerstagabend gefallen. Die im Siegburger Karnevalskomitee vereinten Gesellschaften haben sich einstimmig entschieden, alle Züge der Kreisstadt abzusagen.

Damit wird es zum zweiten Mal in Folge weder am Brückberg noch in den Stadtteilen Stallberg, Kaldauen und Wolsdorf und auch nicht am Rosenmontag in der Innenstadt einen Zug geben. Die Karnevalisten begründen ihren Entschluss mit der aktuellen pandemischen Lage. Man habe gehofft, „die Karnevalszüge unter eingeschränkten Bedingungen und Berücksichtigung der pandemischen Lage umsetzen zu können“. Aufgrund der steigenden und nicht kalkulierbaren Inzidenzen sei das allerdings nicht möglich, teilt das Karnevalskomitee am Freitag mit.