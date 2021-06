Illegale Beschäftigung : Zoll stellt Verstöße bei Nagelstudios in Siegburg fest

In Siegburg hat der Zoll am Dienstag Nagelstudios kontrolliert. Foto: Axel Vogel

Siegburg Der Zoll hat am Dienstag nach Hinweisen drei Nagelstudios in Siegburg kontrolliert. Die Beamten trafen drei Personen an, die dort illegal beschäftigt werden. Auch in Köln untersuchten die Beamten einige Objekte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel

Das Hauptzollamt Köln hat am Dienstag drei Nagelstudios in Siegburg überprüft und dabei mehrere Verstöße festgestellt. Die Beamten haben nach Angaben des Zoll-Sprechers Jens Ahland drei Personen angetroffen, die illegal beschäftigt werden. „Bei einem besteht sogar der Verdacht, dass er noch minderjährig ist“, sagt Ahland. Die Einsatzkräfte nahmen die Verdächtigen mit, um sie zu vernehmen und ihre Identität zu klären. Neben den Kontrollen in Siegburg hat der Zoll am Dienstag auch Objekte in Köln überprüft.

Wir haben „ganz gezielt vietnamesische Nagelstudios überprüft, weil wir dort in der Vergangenheit starke Auffälligkeiten hatten, vor allem im Bereich illegale Beschäftigung“, erklärt Ahland. Es ginge um „knallharte Ausbeutung von zum Teil eingeschleusten Frauen und Männern, die dann hier ihre Schleuserkosten abarbeiten müssen und die weit unter Mindestlohn bezahlt werden.“ Zudem seien diese in der Vergangenheit „zum Teil haarsträubend untergebracht“ worden. Den Menschen seien in einigen Fällen die Pässe abgenommen worden, damit sie sich dieser Situation nicht entziehen können“, erklärt der Sprecher. Die Nagelstudios in Siegburg seien an diesem Dienstag „aufgrund spezieller Hinweislagen und der örtlichen Nähe“ überprüft worden.

Bereits Ende 2018 hatte der Zoll eine Reihe von Geschäften dieses Gewerbe kontrolliert, etwa in der Godesberger City: „Damals haben wir zum Teil massive Verstöße festgestellt“, führt Ahland aus. Vor allem sei der Zoll illegalen Beschäftigungsverhältnissen von Vietnamesen auf die Spur gekommen: