20 Beamte im Einsatz : Zoll kontrolliert Nagelstudios in Siegburg

Zoll kontrolliert Nagelstudios in Siegburg

In Siegburg hat der Zoll am Dienstag Nagelstudios kontrolliert. Foto: Axel Vogel

Siegburg Rund 20 Zöllner kontrollieren am Dienstag Siegburger Nagelstudios. Vor etwa drei Jahren hatten Beamte in Godesberg illegale Beschäftigungen aufgedeckt.

Rund 20 Zöllner sind seit Dienstagmorgen in Siegburg im Einsatz. Dabei stehen erneut Nagelstudios im Blickpunkt einer größeren Kontrollaktion des Kölners Zolls. Ein Schwerpunkt sind dabei entsprechende Geschäfte in der Siegburger Innenstadt. Laut Jens Ahland, Sprecher des Kölner Zolls, sollen aber auch noch weitere Nagelstudios in anderen Städten im Zuständigkeitsbereichs seiner Behörde kontrolliert werden.