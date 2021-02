Urteil des Arbeitsgerichts Siegburg : Einsperren eines Kollegen in der Toilette ist ein Kündigungsgrund

Einsperren eines Kollegen in der Toilette ist ein Kündigungsgrund

Siegburg Ob als Denkzettel oder Streich gedacht - für das Arbeitsgericht Siegburg war das in diesem Fall irrelevant. Ein Arbeitnehmer hatte einen Kollegen mit einem Trick auf der Toilette eingesperrt und muss nun die Kündigung akzeptieren.

Der Fall liest sich skurril, hat aber nun empfindliche Folgen für einen Lagerarbeiter eines Unternehmens in der Region. Das Arbeitsgericht Siegburg hat in seinem Urteil die fristlose Kündigung des Mitarbeiters durch seinen Arbeitgeber für rechtens erklärt. Das Gericht hatte damit eine Kündigungsschutzklage des Mannes zurückgewiesen.

Was war passiert? Der Lagerarbeiter hatte im vergangenen Juni einen Kollegen mit einem Trick bewusst auf der Toilette eingeschlossen. Laut der Urteilsbegründung war der seit rund einem Jahr in dem Betrieb beschäftigte Beklagte des Öfteren mit dem anderen Kollegen während der Arbeit in Streit geraten. Im Juni nutzte er dann eine Gelegenheit, um seinen Kollegen „zu bestrafen“, wie es das Gericht mitteilt.