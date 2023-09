Ausstellung im Siegburger Stadtmuseum „Der Strich und der Prozess selber sind der Weg“

Ines Hock ist seit vielen Jahren der Faszination von Farben und Strukturen verschrieben. Im Anschluss an ein Studium der Kunsterziehung, Biologie und Philosophie in Mainz und Arizona, studierte sie an der Düsseldorfer Kunstakademie (1985-1987) und erhielt eine Vielzahl an Künstlerstipendien und Preisen. Unabhängig von ihren Arbeitsmaterialien lässt sie das Thema Farbe und Farbwahrnehmung nicht mehr los. Sie nutzt unterschiedliche Techniken und Materialien, verwendet mal Aquarell- und Ölfarben, mal Bleistift und Buntstift und zeichnet auf Leinwand oder Büttenpapier. Die frühesten ihrer in Siegburg ausgestellten Bilder sind noch aus den 90er Jahren und entstanden als monochrome Bilder aus mehreren übereinanderliegenden Farbschichten. Sie verrät, dass der Entstehungsprozess einem genauen Plan folgte, den sie in ihrem „Tagebuch des Bildes“ notierte. Man kann daraus genau nachvollziehen, welche Farbe sie wann aufzutragen plante und wie lange dann etwa die Trocknungszeit dauern sollte.