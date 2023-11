Festnahme vor Ort Ladendieb will Kosmetik im Wert von 3000 Euro stehlen

Ein Ladendieb hat am Montagnachmittag in Siegburg versucht, Kosmetik im Wert von 3000 Euro zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 24-jährige Mann das Geschäft in der Holzgasse ohne zu bezahlen verlassen. Der Ladendetektiv konnte den 24-Jährigen jedoch aufhalten und die Polizei alarmieren.