Mann in Siegburg gefasst Wie ein Ladendieb 20 Flaschen Alkohol stehlen wollte

In Siegburg hat am Freitagmorgen ein Ladendieb versucht, Spirituosen-Flaschen im Wert von 600 Euro zu entwenden. Gegen 11:40 Uhr war der 19-Jährige von einem Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes dabei beobachtet worden, wie er rund 20 unterschiedliche Flaschen mit Spirituosen in seinen Rucksack gestellt hatte.