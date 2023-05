Mit Haftbefehl gesucht Ladendieb in Siegburg zieht seine Beute direkt an

In Siegburg ist ein Ladendieb gestellt und festgenommen worden. Wie sich herausstellte, wurde der 25-Jährige mit einem Haftbefehl gesucht. Zunächst war der Mann am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Ladendetektiv den Mann aus Windeck beobachtet und festgestellt, dass er keine Kleidung, aber leere Bügel in der Anprobe zurückgelassen hatte.