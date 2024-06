Umleitungen und Straßensperrung Lkw fährt sich in Kreisverkehr in Siegburg fest

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer ist in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr in Siegburg von der B56 kommend in den Kreisverkehr in der Wilhelmstraße eingebogen. Von dort aus wollte der Fahrer den unmittelbar benachbarten Supermarkt beliefern. Dabei befuhr er die Kurve zu eng, sodass die Achsen des Aufliegers die Betonschrammborde der Mittelinsel nach innen verschoben und dann an selbigen hochliefen.