Siegburg und Lohmar : Mehrere Angriffe auf Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamts

Die Polizei nahm einen Mann in Siegburg vorläufig fest. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg/Lohmar In Siegburg und Lohmar kam es am Wochenende wiederholt zu Angriffen gegenüber Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamts. Mehrmals wurden sie von Betrunkenen beschimpft und teils körperlich attackiert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Chantal Dötsch

Ein weniger schönes Wochenende hatten die Siegburger Ordnungs- und Polizeibeamten: Wiederholt mussten sie bei Einsätzen verbale und körperliche Attacken über sich ergehen lassen, bei denen es auch mehrere Festnahmen gab.

Polizistinnen in Siegburg sexistisch beleidigt

Der erste Vorfall dieser Negativserie ereignete sich in der Nacht zu Samstag in Siegburg, wo zwei 20 und 23 Jahre alte Sankt Augustiner vermutlich mit einem 39-Jährigen aus dem Rhein-Main-Gebiet in Streit gerieten. In einem Tanzclub am Siegburger Markt schlug einer der beiden Tatverdächtigen nach Angaben der Polizei das Opfer gegen 02.40 Uhr mutmaßlich mit der Faust derart ins Gesicht, dass der Mann mit gebrochener Nase im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Tatverdächtigen waren im Anschluss Richtung Bahnhof unterwegs und konnten in Höhe des Amtsgerichts von der alarmierten Polizei aufgegriffen werden. Die beiden jungen Männer wurden offenbar nicht nur sofort den Beamten gegenüber verbal aggressiv, ausfallend und beleidigend, sondern ließen auch sexistische sowie frauenfeindliche Äußerungen zu den Polizistinnen fallen.

Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Einsatzkräfte die beiden Männer in Gewahrsam, wobei sie tätlichen Widerstand gegen die Polizisten leisteten. Die Beamten stellten bei ihnen später Alkoholwerte von 1,8 beziehungsweise 2 Promille fest.

Der 23-Jährige wurde in die Ausnüchterungszelle, der 20-Jährige aufgrund einer vermutlich in der Bar zugezogenen Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Beide müssen sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Widerstands, des tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung verantworten.

Alkoholisierter Mann greift Ordnungshüter an

Ein ähnlicher Tathergang erwartete in der folgenden Nacht zu Sonntag das Siegburger Ordnungsamt. Gegen 0.45 Uhr bemerkte ein 31-jähriger Anwohner einen Streit auf der Kaiserstraße zwischen einem 29-jährigen Siegburger und einer bislang unbekannten Frau, in den er einschritt. Daraufhin kam es zwischen den Männern zu einem Gerangel.

Die drei eintreffenden Beamten versuchten die Männer zu trennen, allerdings war der 29-Jährige derart aufgebracht, dass er auf alle Bediensteten losging und sie angriff.

Erst mit der hinzugerufenen Polizei konnte der Mann überwältigt und zur Polizeiwache gebracht werden. Dort verlegten ihn diese in die Ausnüchterungszelle, nachdem ein Alkoholwert von etwa 1,8 Promille festgestellt wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen eingeleitet.

Polizisten mit Kölschstange in Lohmar beworfen

Den Abschluss dieses Wochenendes bildete für die Polizei Siegburg ein Einsatz am Sonntagnachmittag auf einer Karnevalssitzung in Lohmar-Birk. Ein 22-jähriger Siegburger hatte in stark alkoholisiertem Zustand andere Veranstaltungsteilnehmer beschimpft und beleidigt.

Zwei Streifenwagen-Teams mussten anrücken. Die eintreffenden Beamten konnten den jungen Mann überwältigen und den Sachverhalt klären.

Zunächst schien es, dass sich die Situation beruhigt hatte, und der Beschuldigte durfte nach der Bestandsaufnahme durch die Beamten gehen. Der Siegburger nahm jedoch beim Verlassen der Sitzung ein volles Bierglas und warf es nach den Polizisten. Die Kölschstange verfehlte aber die Beamten.