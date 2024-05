Zwischen Siegburg und Lohmar VW Golf gerät während der Fahrt auf der B56 in Brand

In Höhe der Stadtgrenze zwischen Siegburg-Schreck und Lohmar-Birk musste die Zeithstraße in der Nacht auf Montag für eine knappe Stunde infolge eines Autobrandes voll gesperrt werden. Gegen 0.30 Uhr befuhr eine 20-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid die Bundesstraße 56 aus Richtung Siegburg kommend in Richtung Much. In Höhe des Fernmeldeturms bemerkte sie eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres VW Golf. Sie hielt das Fahrzeug sofort auf der Fahrbahn an und brachte sich in Sicherheit.