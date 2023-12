B56 zwischen Siegburg und Lohmar gesperrt Mehrere Motorradfahrer nach Unfall verletzt

Nach Polizeiangaben bremste eine Autofahrerin in Fahrtrichtung Siegburg verkehrsbedingt ab. Zwei jugendliche Motorradfahrer fuhren infolge der Bremsung auf das Auto auf. Ein Motorrad-Beifahrer flog durch den Zusammenstoß von seinem Sitz und landete auf einem Fahrradweg neben der Fahrbahn der B 56. Dabei habe er sich schwer verletzt. Die Autofahrerin sei unversehrt geblieben. Die B 56 war am Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden und wurde gegen 17.45 Uhr wieder einspurig freigegeben. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. ga