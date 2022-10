Love-Scamming im Rhein-Sieg-Kreis : 72-Jährige verliert 100.000 Euro an Liebesbetrüger

Siegburg Rund 100.000 Euro hat eine 72-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis an Liebesbetrüger im Internet verloren. Sechs Jahre lang wurde die Frau hingehalten, bis sie schließlich misstrauisch wurde.

Rund 100.000 Euro hat eine 72-Jährige aus dem Rhein-Sieg-Kreis an Betrüger im Internet verloren. Der oder die Betrüger, die sich als Franzose ausgaben, hatten die Frau bereits im Herbst 2016 kontaktiert. Der Kontakt hielt sich bis zum September dieses Jahres. In dieser Zeit wurde die Frau Opfer von Liebesbetrug, so genanntem Love-Scamming oder Romance-Scamming. Dabei legen sich die Betrüger ungewöhnliche Lebensgeschichten zu, um an Geld zu kommen. Häufig werden die Opfer auf Online-Partnerbörsen und in sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook kontaktiert.