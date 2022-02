Polizei bittet um Hinweise : Bonner in Siegburg bewusstlos geschlagen und beraubt

Siegburg In Siegburg ist ein 29-jähriger Bonner von einem unbekannten Paar bewusstlos geschlagen und beraubt worden. Der Bonner kann sich kaum an die Tat erinnern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekanntes Paar hat am Donnerstagabend einen 29-Jährigen in Siegburg bewusstlos geschlagen und dann beraubt. Da das Opfer aus Bonn selbst nur lückenhafte Erinnerungen an die Tat hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, war der „ziemlich alkoholisierte“ Mann aus Bonn gegen 20 Uhr von der Adresse seiner Freundin an der Alfred-Keller-Straße in Richtung Bahnhof gegangen. Bereits dort fiel beiden ein Mann auf, der in dieselbe Richtung ging. Etwa in Höhe der Straße „An der Herrenwiese“ sei eine Frau zu dem Unbekannten gekommen. Danach bekam der Bonner einen Schlag auf den Kopf.