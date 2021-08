Supermarkt in Siegburg : Mann bedroht Menschen mit Messer und flieht mit Wocheneinkauf

Siegburg Am Samstag hat ein Mann in Siegburg mehrere Menschen mit einem Messer bedroht. Der Grund: Er wollte Waren im Wert von 200 Euro nicht bezahlen.

Am Samstagvormittag hat ein 33-jähriger Mann in Siegburg mehrere Menschen in einem Supermarkt auf der Wilhelm-Ostwald-Straße mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann sich an der Kasse des Discounters angestellt, bevor er sich dazu entschied, den gefüllten Einkaufswagen mit Waren im Wert von rund 200 Euro durch den Kassenbereich zu schieben - ohne zu bezahlen. Als der Siegburger den Laden verlassen wollte, lief die Kassiererin hinter dem 33-Jährigen her und versuchte, ihm den Weg zu versperren. Der Mann stieß die Frau jedoch aus dem Weg und bewegte sich weiter auf den Ausgang zu. Als zwei Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, ebenfalls versuchten, den Mann zu stoppen, zog dieser ein Messer und bedrohte damit die 24 und 27 Jahre alten Zeugen.