Urteil am Amtsgericht Siegburg : Mann bekommt nach Einbruch und Diebstahl Bewährungsstrafe

Siegburg Ein 38-jähriger Mann musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Siegburg verantworten. Wegen Einbruchs und Diebstahls bekam er eine Bewährungsstrafe.

Das Amtsgericht Siegburg hat am Dienstag einen 38-jährigen Mann zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung sowie einer Bewährungszeit von drei Jahren verurteilt. Der Mann war im Juni 2021 in Sankt Augustin in zwei Gartenlauben eingedrungen. Wie die Staatsanwältin ausführte, soll er eine Angel im Wert von 50 Euro und eine Motorsäge im Wert von 200 Euro entwendet haben. Als ihn der Besitzer der Angel zur Rede stellen wollte, habe der Angeklagte ihm damit auf den Kopf geschlagen und versucht, über eine Außentreppe in den Keller eines Wohnhauses einzudringen, was misslungen sei.