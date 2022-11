Überraschender Fund in Siegburg : Mann findet Königspython in seinem Auto

Eine Königspython kann bis zu zwei Metern lang werden. (Symbolbild) Foto: dpa

Siegburg An einer Raststätte in Siegburg hat ein Autofahrer am Freitag eine überraschende Entdeckung gemacht: Eine Königspython hatte den Weg in sein Auto gefunden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Autofahrer an der Raststätte Siegburg-West staunte nicht schlecht, als er am Freitagabend gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte. In der Ablage der Beifahrertür entdeckte der Mann eine hellgelbe Schlange, deren Herkunft er sich nicht erklären konnte. Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann zuerst die Polizeibeamten zur Hilfe.

Da diese die Schlange jedoch nicht einfangen konnten, zogen sie die Einsatzkräfte der Feuerwehr Siegburg hinzu. Die Feuerwehrleute sammelten die Schlange ein und nahmen sie mit auf die Wache, wo sie einige Zeit später von Mitarbeitern des Tierheim Troisdorfs abgeholt wurde.