Vorfall in Siegburg Patient greift Sanitäter an und verletzt Polizistin mit Gipsarm

Demnach meldete sich gegen 10.30 Uhr zunächst die Rettungswagenbesatzung bei der Polizei und gab an, dass sie von einem Patienten am Siegburger Markt bedroht wurde. Bei Eintreffen der Polizisten war der 61-jährige Mann bereits in unbekannte Richtung geflohen. Die Sanitäter gaben an, dass sie den Patienten gesucht hatten, da er trotz einer nötigen Behandlung aus dem Krankenhaus verschwunden war. Als sie den Mann in der Siegburger Innenstadt antragen, habe er die Sanitäter bedroht, beleidigt und versucht, sie mit seinem eingegipsten Arm zuschlagen. Verletzt wurde niemand.