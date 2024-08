Zeugen gesucht Mann raubt hochwertige Rolex-Uhr in Siegburg

In Siegburg hat ein Mann am Freitagabend einem 20-jährigen Mann eine hochwertige Rolex gestohlen. Die beiden Männer sollen sich gegen 23.15 Uhr in der Fußgängerzone getroffen haben, teilte die Polizei mit. Dort nahm der Unbekannte die Uhr und ein Zertifikat in die Hand, um sich beides näher anzuschauen.