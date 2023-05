35 Einsatzkräfte vor Ort Familienvater löscht Brand in Siegburger Hochhaus

In Siegburg hat am frühen Mittwochabend ein Topf auf einem Herd in einem Hochhaus gebrannt. Gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr mit 35 Einsatzkräften zu dem Brand in dem Haus in der Seehofstraße aus. Der Topf soll unbeaufsichtigt auf dem Herd gestanden haben, als er Feuer fing. Nach Informationen vor Ort soll das Feuer daraufhin auf die Küchenschränke übergegriffen haben.