Öffentlichkeitsfahndung nach Angriff Mann schlägt in der S19 Frau mit Smartphone auf den Kopf

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Mann, der einer Frau mit einem Smartphone gegen Kopf geschlagen und ihr ins Gesicht gespuckt haben soll. Am 3. Mai gegen 22.35 Uhr war eine Gruppe Männer in der S19 die in Richtung Bahnhof Siegburg/Bonn fuhr. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Männer ein unbekannter Mann ein Handy durch den Zug geworfen haben, welches die Männer dann aufhoben und auf einen Sitz legten.